Base de policiamento é instalada em Resende - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Resende

Base de policiamento é instalada em ResendeFoto: Divulgação/ Prefeitura de Resende

Publicado 02/08/2024 13:19

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende realizou a instalação de uma base para policiamento do programa "Segurança Presente" nesta quinta-feira (1). Além do contêiner, o programa já conta com dois carros.



A Prefeitura de Resende deu um passo importante na proteção dos cidadãos ao implementar o programa "Segurança Presente", que busca fortalecer a segurança pública. O novo programa promete uma abordagem mais eficaz na promoção da segurança e na proteção das áreas urbanas, por meio da intensificação da presença policial e ações coordenadas de monitoramento.



Com o objetivo de promover um ambiente mais seguro e tranquilo a todos os residentes da cidade, o programa “Segurança Presente” trabalha com profissionais que são da secretaria de governo e policiais que atuam no estímulo operacional — agentes de folga e ganham hora-extra para realizar o serviço.



O programa vai funcionar priorizando os horários de maior movimentação, especialmente aqueles que atendem ao comércio e momentos de grande circulação de pessoas. Com isso, para iniciar o programa, os locais escolhidos foram Campos Elíseos e a região central, que são áreas de maior concentração e movimentação. A escolha se baseou nos critérios de atuação do programa que incluem áreas de interesse turístico, regiões com alta incidência de crimes, locais com grande circulação de pessoas e centros comerciais.



Além disso, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer a interação entre os policiais e a comunidade, promovendo um contato constante e estreitando os laços. A comunicação com a população é facilitada, permitindo que os cidadãos também possam procurar o “Segurança Presente” para reportar quaisquer problemas. É importante reforçar que todas as abordagens realizadas pelos policiais são avaliadas pela população, assegurando a transparência das ações e readequando de acordo com as necessidades dos munícipes.



- Trazer o programa “Segurança Presente” para Resende demonstra o compromisso da administração municipal em proteger e servir a comunidade de maneira eficiente e colaborativa. O patrulhamento inclui a região central e o bairro Campos Elíseos, com adaptações necessárias de acordo com as demandas da população e o feedback do poder executivo. Sabemos que a segurança pública é um dever do Estado, mas a Prefeitura de Resende não vem medindo esforços para ajudar, seja com esse novo programa, com a contratação de novos guardas e viaturas ou com tornar-los armados - disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.



Novas aquisições para a Guarda Civil Municipal



Na última sexta-feira, dia 26, a Prefeitura de Resende realizou uma cerimônia para anunciar o recebimento de quatro novas viaturas para a Guarda Civil Municipal, a convocação de mais dez guardas, totalizando 100 novos guardas empossados, e a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Resende e a Polícia Federal prevendo o armamento da Guarda Municipal.