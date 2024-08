Jovem é preso com motocicleta furtada, em Resende - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 05/08/2024 20:21

Resende - Um jovem foi preso por volta das 17h20 de domingo com uma moto furtada, na Via Dutra, em Resende (RJ). A prisão aconteceu na altura do km 316 da rodovia, próximo ao acesso à Penedo, Itatiaia.

Segundo a PRF, uma equipe do GPT da 7ª DEL PRF estava realizando uma fiscalização de motocicletas, referente à Operação Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo, quando teve a atenção voltada para uma motocicleta com placa de Duque de Caxias.

Ao realizar uma consulta rápida pela placa do veículo, os policiais constataram que havia registro de furto em 11/08/2023, no mesmo município de emplacamento da motocicleta. A equipe embarcou na viatura e partiu em busca do veículo, conseguindo abordá-lo na altura do km 311 da Dutra, em Resende.

O condutor, um jovem de 28 anos, alegou que havia comprado a motocicleta em setembro de 2023 de um indivíduo de Belford Roxo, na capital, dando um veículo no valor de R$ 32.000,00 e pagando mais R$ 10.000,00 no cartão de crédito.

Ele foi preso por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a delegacia de Resende para as providências legais cabíveis e registro de recuperação da motocicleta furtada.