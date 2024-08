Prefeitura de Resende realiza, no próximo sábado, dia 10 de agosto, mais uma edição do programa Resende Cidadã. - Foto: Divulgação/PMR

07/08/2024

Resende - A Prefeitura de Resende realiza, no próximo sábado, dia 10 de agosto, das 10h às 13h, mais uma edição do programa Resende Cidadã. O evento, que acontece na Quadra de Esportes da Escola Municipal Surubi, localizada na Rua 2, no bairro Surubi, vai oferecer uma variedade de serviços gratuitos à comunidade, com foco em saúde, assistência social e direitos do cidadão.

Entre os serviços que serão oferecidos estão a assistência social, ambulatório em atenção à saúde LGBTQIA+, orientação sobre regularização de CPF, direitos do consumidor, distribuição de preservativos masculinos e femininos, e planejamento financeiro. Além disso, haverá orientação à população em situação de rua, cadastro em grupos de tratamento ao tabagismo e orientação para microempreendedores individuais.

A programação inclui ainda serviços de orientação para mulheres vítimas de violência doméstica, orientação para pessoas com deficiência sobre emissão de formulários e gratuidade no transporte coletivo (municipal, intermunicipal e interestadual), e orientação sobre serviços e direitos. O evento contará com a presença da Patrulha Maria da Penha, ouvidoria geral do município e da assistência social, e programas antitabagismo e saúde na escola.

Para a diretora de Direitos Humanos, Cátia Fonseca, o evento é uma excelente oportunidade para a população acessar serviços essenciais e receber orientação adequada.

"Estamos comprometidos em promover o bem-estar e a cidadania na comunidade. O Resende Cidadã é um momento de união, onde oferecemos suporte e recursos para que todos possam exercer plenamente seus direitos. Haverá atividades para toda a família, como DJ, aferição de pressão e glicose, vacinação contra a influenza, e a presença da Fundação Leão XIII, oferecendo isenções para a emissão da 2ª via de certidões de nascimento, casamento, óbito, RG, habilitação para casamento, entre outros", afirma Cátia.