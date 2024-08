Visconde de Mauá recebe Festival de Cachaça pela primeira vez - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 08/08/2024 18:29

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação dos Produtores de Cachaça das Agulhas Negras e com o Sebrae, realiza nesta sexta-feira e sábado, dias 9 e 10 de agosto, o 1º Festival de Cachaça de Visconde de Mauá.

O evento será no Clube Mauá, que foi recém inaugurado na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 256, no Centro do distrito. A feste tem o objetivo de fortalecer os produtores regionais e movimentar o turismo da região. Estarão presentes seis produtores de cachaça de alambiques da Associação.



O 1º Festival de Cachaça vai oferecer ainda uma oficina de drinks, instrução do Sebrae sobre a regulamentação e regularização de alambiques e produtores, terá ainda palestra sobre as tendências no mercado de cachaça para bares, hoteis e restaurantes, oficina gastronômica e muita música.



"Este é o primeiro evento que fazemos direcionado à cachaça, que é uma bebida tipicamente brasileira, e para valorizar os produtores das Agulhas Negras. Visconde de Mauá é uma localidade muita conhecida por seus festivais e, com mais um evento, temos o objetivo de incentivar a cultura e o turismo local. Vai ser um evento para toda a família, com muita música boa, comidas típicas e bons drinks", disse o secretário de Turismo, Tiago Diniz.