Ordem de início de obras de Videomonitoramento é assinada - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 07/08/2024 20:09

Resende - Foi assinada nesta quarta-feira (7), pelo prefeito de Resende Diogo Balieiro Diniz, a Ordem de Início das obras da nova Central de Videomonitoramento do município. Localizada na Rodovia Joaquim Mariano de Souza, ao lado do Espaço dos Girassóis, a nova instalação integra o programa de segurança pública que está sendo reforçado em 2024.

O plano prevê a instalação de cerca de 500 câmeras ao longo da cidade, ampliando significativamente a cobertura atual. As novas câmeras contarão com tecnologia avançada, incluindo reconhecimento facial e leitura de placas, e estarão conectadas a um software de Inteligência Artificial na nova central.

A nova unidade substituirá a atual estrutura localizada no pátio administrativo da gestão municipal, que não comporta mais expansão. Com a nova infraestrutura, a cobertura se estenderá a quase todos os bairros, incluindo áreas próximas a escolas, unidades de saúde e locais de alta circulação. Atualmente, as câmeras estão limitadas a regiões como Paraíso, Campos Elíseos, Manejo, Centro Histórico e Acesso Oeste, e já possuem funcionalidades como leitura de placas, sensores de luminosidade e alto-falantes.

César Laurindo, superintendente de Ordem Pública, ressaltou que, desde 2017, a administração tem se dedicado à modernização dos equipamentos de segurança. Ele explicou que a antiga tecnologia de câmeras, obsoleta e cara, foi substituída por modelos mais modernos e eficientes. As novas câmeras incluem OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), facilitando a identificação de veículos em tempo real.

A nova Central será um investimento exclusivo do município e será operada pela Guarda Municipal, com possibilidade de colaboração com outras autoridades policiais. O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou que a nova infraestrutura criará um "Cinturão Eletrônico" ao redor da cidade, aumentando a capacidade de vigilância em todos os acessos e áreas de grande movimento. A escolha da localização da nova unidade foi estratégica, com proximidade ao Batalhão da Guarda Civil Municipal e ao 37º Batalhão da Polícia Militar.

Outras Iniciativas de Segurança Pública

Além da nova central, a Prefeitura de Resende adquiriu quatro novas viaturas para a Guarda Civil Municipal e convocou dez novos agentes para reforçar o patrulhamento. Desde o início da atual gestão, 12 novas viaturas foram incorporadas e todos os aprovados no último concurso público foram convocados, somando 100 novos agentes.

No dia 26 de julho, a Prefeitura também firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal para armamento da Guarda Municipal, estando quase concluídas todas as exigências necessárias. Em breve, será aberto o processo licitatório para a compra das armas, e coletes balísticos para os agentes também estão em processo de aquisição.

Além disso, a Prefeitura lançou o programa "Segurança Presente", que visa intensificar a presença policial e melhorar a proteção das áreas urbanas através de ações coordenadas de monitoramento.