Carreta pega fogo na tarde desta sexta em ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 09/08/2024 17:00

Resende - Uma carreta pegou fogo na tarde desta sexta-feira (9), em Resende (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 336, em Engenheiro Passos, às margens da Via Dutra, na pista sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou totalmente fechado nas duas vias para que os bombeiros pudessem combater as chamas. Segundo a CCR RIO-SP, concessionária que administra a via, ninguém ficou ferido.



Na parte da tarde, era possível ver uma cortina de fumaça preta e densa. A carreta, que transportava ferro, ficou completamente tomada pelo incêndio.

Ainda segundo a PRF, até a última atualização desta reportagem, o trânsito já havia sido normalizado.