Centro Esportivo é aberto para comunidade de Resende - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 12/08/2024 20:17

Resende - Na última sexta-feira, dia 9, o 4º Centro Esportivo, que fica no CIEP 342 - Geraldo da Cunha, em São Caetano, foi inaugurado, em Resende (RJ). O novo espaço, já disponível para a comunidade, inclui salas para lutas, dança e outras atividades, além de dois banheiros, uma recepção e um depósito para materiais das aulas.



A cerimônia de inauguração, realizada às 17h na Rua A, s/nº, contou com apresentações de jiu-jitsu e judô por alunos do projeto Esporte na Escola, campeões da rede municipal. Entre os destaques estavam Miguel Antônio, de 6 anos, duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu e duas vezes campeão da Sul-Americana em 2024, aluno do CIEP 489 - Augusto de Carvalho.

Vitória Moura, de 10 anos, também do CIEP 489, três vezes campeã mundial de jiu-jitsu (2023 e 2024), duplo ouro na Sul-Americana e duas vezes campeã da Copa Resende de Judô; Lucas Martins, de 14 anos, campeão de jiu-jitsu em 2024

e Pedro Lucas, de 14 anos, do Colégio 347 Dr. Jorge Miguel Jaime, vice-campeão da Sul-Americana em 2024.



O 4º Centro Esportivo oferecerá aulas de balé e jiu-jitsu para os alunos do CIEP 342, que já conta com ensino integral. O centro estará disponível para a melhor idade durante as manhãs, para os alunos à tarde e para a comunidade em geral à noite. A partir da próxima quarta-feira, dia 14, crianças e adolescentes de 5 a 17 anos poderão se inscrever para as aulas de jiu-jitsu, que ocorrerão às quartas e sextas-feiras.