Publicado 12/08/2024 19:22

Resende - Um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite de sábado (10). O caso aconteceu na Rua das Alamandas, em Engenheiro Passos, distrito de Resende (RJ).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento próximo ao local, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceberam a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir para o interior de uma casa.

A PM então fez feito contato com a moradora da casa, uma idosa, que informou à polícia que o homem era seu neto, de 37 anos. Ela autorizou que os policiais fizessem uma revista no imóvel e com isso, foram encontradas uma colmeia contendo 19 munições calibre 38 e, no vaso sanitário, uma sacola com 44 pinos de cocaína, sete trouxinhas de maconha, 44 pinos de cocaína, sete trouxinhas de maconha.

Todo o material e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Resende. Depois de uma perícia, foi constatado que a apreensão foi de 42 gramas de cocaína e 18 gramas de maconha. O homem foi preso e vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.