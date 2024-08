Queda de árvore interdita rua em Resende - Foto: Defesa Civil Resende

Publicado 13/08/2024 20:34

Resende - Uma árvore caiu no meio da rua do bairro Barbosa Lima, na tarde desta terça-feira (13), em Resende (RJ). De acordo com a Defesa Civil de Resende, por volta das 17h, os agentes receberam um acionamento de que a queda de uma árvore estaria interditando totalmente a passagem de veículos.

Imediatamente, a equipe foi até o local e constatou que a ocorrência foi na Rua João Batista Viana de Moraes. Após a chegada dos agentes, foi feita uma avaliação para verificar a existência de riscos adicionais. Foi concluído que não havia e, em seguida, eles iniciaram a intervenção para liberação da via.

Para retirar a árvore do caminho, foi necessário cortar com a ajuda de uma motosserra. Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros também participou da atividade, até a liberação da rua. Ainda segundo o órgão, nenhum pedestre ou veículos foram atingidos.