Publicado 14/08/2024 21:58

Resende - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida na noite desta terça-feira (13), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam traficando no endereço. Os agentes seguiram para o local e com a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir.

A PM tentou alcança-los, mas não foi possível localiza-los. Depois de realizarem buscas pelo local, os policiais encontraram 58 pinos de cocaína de R$5,00, 43 pinos de R$20,00, 680 pinos de R$10,00, 324 dolas de maconha de R$10,00, 176 tiras de maconha de R$20,0075 dolas de maconha de R$5,00, 3 tabletes de maconha de R$200,00, 2 tabletes de R$50,00, 23 de skank de R$20,00 e 240 pedras de crack.

Todo o material apreendido foi levado para a delegacia de Resende, onde o caso está sendo investigado.