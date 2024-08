Peixamento introduz 10 mil tilápias em lago de Resende - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 14/08/2024 22:09

Resende - No último sábado, 10 de agosto, foi realizado um peixamento no lago do Ecoparque, que está passando por uma ampla reforma. Ao todo, foram introduzidos 10 mil tilápias (Oreochromis niloticus) com o objetivo de aumentar a biodiversidade aquática e promover um equilíbrio ambiental adequado, contribuindo para a saúde do ecossistema local.

O Ecoparque, uma extensa área verde em desenvolvimento, está recebendo uma série de melhorias. Quando finalizado, o espaço contará com uma área administrativa, estacionamento, 30 mil metros quadrados de grama e uma lagoa integrada ao ambiente.

Além disso, o parque terá uma pista de caminhada de 2 km, uma ciclovia de 850 metros e um projeto paisagístico que prevê o plantio de cerca de mil árvores. Luminárias solares também serão instaladas para garantir uma iluminação mais sustentável e econômica.