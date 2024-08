Suspeito de tráfico de drogas morre após tiroteio com polícia - Foto: Divulgação/PM

Publicado 16/08/2024 22:10

Resende - Um suspeito de tráfico de drogas morreu depois de um tiroteio na tarde desta sexta-feira (16), em Resende (RJ). O caso aconteceu em uma área de mata no bairro Fazenda da Barra 3.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia de que homens armados estaria em uma área de mata no bairro Fazenda da Barra 3. Ao chegarem no endereço, os agentes seguiram para o local indicado e avistaram um suspeito com uma arma longa.

Ao perceber a aproximação da polícia, o homem começou a efetuar diversos disparos em desfavor dos policiais, que revidaram a injusta agressão. Após cessar os disparos, a guarnição fez uma varredura no local e localizou um indivíduo caído ao solo sem vida e ao seu lado um fuzil.

Ainda segundo a PM, nenhum policial foi ferido durante a ação. A arma de fogo foi apreendida e levada para a delegacia de Resende, que está investigando o caso.