Unidade em Visconde de Mauá recebeu uma série de reformas estruturais e ampliações em diversas áreas. - Foto: Divulgação/PMR

Unidade em Visconde de Mauá recebeu uma série de reformas estruturais e ampliações em diversas áreas. Foto: Divulgação/PMR

Publicado 20/08/2024 19:27

Resende - Foi entregue, nesta terça-feira, dia 20, a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Francisco Quirino Diniz, localizada em Visconde de Mauá, em Resende (RJ). A cerimônia aconteceu às 15h na unidade, que fica na Rua Venceslau Brás, nº 85.

A escola passou por uma série de reformas e melhorias estruturais, incluindo a execução de um muro de contenção na varanda, manutenção no telhado, ampliação da secretaria e do pátio coberto, além de uma reforma completa na cozinha e refeitório.

Outras melhorias e adaptações incluem a ampliação do banheiro para professores, instalação de portas de alumínio nas áreas molhadas, ampliação da despensa, reforma elétrica, concretagem da rampa de acesso, troca do alambrado, troca do portão de entrada, reforma dos banheiros, colocação de piso de granitina, troca de luminárias, plantio de grama, cobertura próxima à biblioteca, colocação de piso tátil, drenagem para captação de água nos fundos da escola, e pintura interna e externa de toda a unidade.

Com as intervenções e reforma da Escola Municipal Francisco Quirino o ambiente escolar se torna mais seguro, moderno e acolhedor para as crianças e profissionais da educação. Com as novas melhorias, a escola está preparada para receber os alunos com conforto e qualidade.

Reforma do Clube de Mauá

É importante relembrar que, também em Visconde de Mauá, entregamos recentemente o Clube de Mauá, que foi totalmente reconstruído, visto que estava há muitos anos fechado, passando por acerto do terreno, melhorias estruturais nas paredes internas e externas, novos pisos, plantio de gramas ao redor do clube, além de instalações hidráulicas e de esgoto.

O Clube de Mauá também recebeu arremates internos nas janelas, de emboço externo e da secretaria, além de repaginada completa na reforma do galpão, dos banheiros, telhados, cozinha, bar, palco, cobertura e demais detalhes.