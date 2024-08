Espetáculo 'Berenice e Soriano' é realizado neste sábado em Resende - Foto: Divulgação

Espetáculo 'Berenice e Soriano' é realizado neste sábado em ResendeFoto: Divulgação

Publicado 16/08/2024 23:22

Resende - O programa Diversão em Cena vai realizar a peça "Berenice e Soriano" neste sábado (17), em Resende (RJ). O espetáculo narra a jornada de Berenice, uma jovem corajosa que viaja pelo mundo para encontrar seu sabiá Soriano.

Com duração de 50 minutos e classificação livre, as apresentações contarão com interpretação em libras e são gratuitas, sujeitas à capacidade dos locais. O Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, é o maior programa de formação de público infantil para teatro do Brasil.



"Berenice e Soriano" faz parte da edição deste ano do programa e combina teatro, dança, música e poesia para explorar e reviver memórias da infância. O elenco realiza a trilha sonora ao vivo, encantando tanto crianças quanto adultos.



Em Resende (RJ), além da apresentação, haverá uma Oficina de Palhaçaria. Esta oficina, conduzida pelos atores Evandro Heringer, Letícia DiCássia e Denise Lopes, ensinará a linguagem da palhaçaria e os jogos associados a ela. Com duração de 50 minutos e destinada a maiores de 12 anos, a oficina é aberta ao público geral e tem vagas limitadas.



Serviço



Berenice e Soriano (Oitis Produções Culturais)

- Data: 17 de agosto, sábado, às 18h

- Local: SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

- Entrada gratuita

- Classificação Livre - Acessível em Libras



OFICINA DE PALHAÇARIA

- Data: 17 de agosto, sábado

- Local: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Resende (RJ)

- Horário: Das 14h às 17h

- Informações e inscrições: miranda.executiva46@gmail.com

- Vagas limitadas