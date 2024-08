Publicado 20/08/2024 18:56

Resende - A Polícia Militar realizou apreendeu drogas e arma de fogo no início da tarde desta segunda-feira (20). O caso aconteceu na rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca, em Resende (RJ).



De acordo com informações da PM, uma equipe do serviço reservado recebeu uma denúncia de que, no endereço acima, havia ocorrência de maus tratos de animais e tráfico de drogas com indivíduos armados.

Ao chegarem no local, durante a ação coordenada pelo Comandante do 37º BPM, Sr. Ten. Cel. Marcelo Brasil, os agentes apreenderam um fuzil, calibre 5.56, três carregadores, munições e drogas dentro de um tonel.



Além disso, foram encontradas cinco gaiolas com pássaros e dois cães acorrentados. O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.