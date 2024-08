Publicado 27/08/2024 20:29

Resende - Resende vai receber o espetáculo ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’, nesta quinta-feira (29). Essa é uma iniciativa da Companhia de Teatro Parafernália, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apresentada pelo Ministério da Cultura.



O espetáculo conta a história de Gael, Valentina e Lucas, que mergulham em uma aventura em busca de respostas sobre a segurança no trânsito. Segundo os organizadores, o objetivo é conscientizar o público infanto-juvenil sobre a importância da Mobilidade Urbana e da Sustentabilidade. A peça é voltada para crianças entre 6 e 12 anos, a classificação é livre.



O espetáculo vai percorrer 87 cidades, com 200 apresentações em cinco estados, e a expectativa é de atender cerca de 30 mil participantes. De acordo com o coordenador do projeto, João Paulo Vital, a peça busca, por meio de uma linguagem simples, se aproximar do universo das crianças.



Além do teatro, também serão distribuídas mais de 30 mil cartilhas educativas contendo jogos, brincadeiras e informações sobre Educação no Trânsito, Inclusão Social e Mobilidade Urbana.



Serviço



Quinta-feira (29)

Horários: 9h e 14h

Local: Escola Municipal Noel de Carvalho

Endereço: Rua Almirante Barroso, 413 – Nova Liberdade, Resende