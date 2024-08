Publicado 26/08/2024 17:34

Resende - Um casal brasileiro que estava viajando no Chile foi encontrado na última sexta-feira (23). Eles haviam perdido o contato com a família na manhã do dia 18 de agosto. De acordo com os parentes, eles saíram de Resende no dia 2 de agosto e seguiram viagem até a Argentina.

Aurora da Silva Rodrigues e Eraldo Rodrigues se comunicaram pela última vez quando estavam em Copiacó, no Chile. O retorno para o Brasil seria pela fronteira de Paso de San Francisco, mas não haviam passado por lá. À medida que o tempo passava, a preocupação aumentou, levando à notificação das autoridades e à divulgação do caso na internet.

Na última sexta-feira, dia 23, eles finalmente foram localizados na fronteira com a Argentina. O casal foi encontrado por equipes de resgate e abrigados no refúgio Laguna Verde, na região do Atacama. No sábado, dia 24, eles deixaram o abrigo e se reuniram com o filho e a nora, que viajaram ao Chile após o desaparecimento.