Jovem é preso por tráfico de drogas em ResendeFoto: Divulgação/PM

Publicado 24/08/2024 00:05

Resende - Um jovem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Frei Caneca, no bairro Jardim Esperança.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe recebeu informações da Sala de Operações, que haviam suspeitos realizando tráfico de drogas próximo ao campo de futebol da localidade. No endereço, os agentes avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga.

Um dos suspeitos jogou uma sacola no chão e entrou no quintal de uma casa, mas foi capturado. Com ele foram encontrados dois pinos de cocaína. Já na sacola foram apreendidos 29 invólucros de maconha, 22 pinos de cocaína e R$ 65.

Após consulta no sistema, a polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela comarca de Resende. Diante dos fatos, ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Resende. Já em relação as drogas, o jovem foi autuado no art. 28 da Lei 11.343/06 e será instaurado inquérito posteriormente.