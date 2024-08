Publicado 24/08/2024 00:14

Resende - O corpo de um homem foi encontrado amarrado sob uma ponte na manhã desta sexta-feira (23), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rodovia Joaquim Mariano de Souza, na Ponte dos Arcos, no distrito de Vargem Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a ocorrência de um possível cadáver sob a Ponte dos Arcos, na RJ 161. No local, já havia uma guarnição da patrulha florestal da Guarda Municipal.

Segundo os agentes, o corpo do homem, de aproximadamente 30 anos, estava às margens do rio, com as mãos e pés amarrados com corda e uma blusa amarrada na cabeça. Próximo ao corpo foi encontrado 9 cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros.

A cena foi preservada até a chegada do perito e após perícia o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda, por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando.