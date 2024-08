Publicado 28/08/2024 22:03

Resende - Uma cerimônia para falar sobre a importância do cordão de girassol para pessoas com deficiências ocultas foi realizada na tarde desta quarta-feira (28), em Visconde de Mauá, Resende (RJ).

O evento começou às 17h e teve como objetivo explicar sobre a importância do assunto, abordar formas de apoio e a distribuição dos cordões aos comerciantes. Segundo os organizadores, Visconde de Mauá será a primeira região turística do Brasil a contar com estabelecimentos preparados e certificados para receber e acolher turistas brasileiros e estrangeiros com deficiências ocultas.

O uso do cordão é essencial para pessoas com deficiências ocultas, pois facilita a sua identificação, reduzindo preconceitos e promovendo a conscientização e educação da sociedade sobre a inclusão. Com esta nova parceria, os estabelecimentos de Visconde de Mauá poderão aderir e participar de um treinamento oferecido pela HD Sunflower.





Flávia Callafange, diretora da América Latina do Cordão de Girassol e moradora de Visconde de Mauá, descobriu o Cordão de Girassol em 2021, durante uma viagem ao Chile com sua filha, que tem Transtorno do Espectro Autista. Ela conheceu o cordão através da Latam, que o oferece gratuitamente a pessoas com deficiências ocultas. Flávia explicou que o cordão é útil para identificar mais de mil condições não visíveis, facilitando a comunicação de necessidades específicas de atendimento.