Publicado 29/08/2024 19:23

Resende - Na noite desta quarta-feira (28), os moradores do bairro Campos Elíseos, em Resende (RJ), se depararam com uma vaca correndo no meio da Rua Alfredo Wathely. De acordo com informações da Guarda Municipal, o animal estava assustado e derrubou um homem no chão.

Segundo os moradores que estavam no local no momento, a vaca estava brava e correndo atrás dos pedestres e, por isso, acabou atingindo uma pessoa. De acordo com a própria vítima, os ferimentos foram superficiais, sem a necessidade de ir ao hospital. Para conter a vaca, agentes da guarda e do Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto.

O animal fugiu para uma área de mata do bairro, onde passou a noite. Somente na manhã desta quinta-feira (29), especialistas conseguiriam aplicar um tranquilizante na vaca, para transportá-lo à sede do Cirac, em Porto Real (RJ).