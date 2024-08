Deputado Filippe Poubel (PL) relata investimento milionário em Resende que não destino divulgado pelo governo municipal - Divulgação/Alerj

Publicado 29/08/2024 19:15

O deputado Estadual Filippe Poubel (PL) expôs nesta terça-feira (27), durante uma reunião parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Arlerj), um investimento de quase R$ 10 milhões para a Santa Casa de Resende, que nunca foi utilizado. Além disso, o requerimento de informação foi rejeitado durante sessão na Câmara Municipal.

O alerta é feito em relação ao candidato a prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio (PL), ex-diretor do local. "É um verdadeiro absurdo o que vem acontecendo em Resende. Os vereadores da base governista negam um pedido de requerimento de informação sobre o dinheiro enviado para Santa Casa de Resende e o pior de tudo é que tem vereador que é réu confesso. Quem não deve não teme." diz Poubel.

O requerimento é uma petição para dar satisfação de uma necessidade ou interesse. O deputado continuou sua fala afirmando que os vereadores são coniventes às decisões do governo municipal, inclusive em relação ao investimento milionário que nunca foi usado. "[...] essa relação promíscua com o prefeito [...] aquela relação do 'cala a boca' vereador, que tira a legitimidade do mandato parlamentar, que não fiscaliza senão vai perder as mamatas e os benefícios que ele tem no governo. [...] a Santa Casa de Resende recebeu aproximadamente 10 milhões de reais entre o governo federal e o governo estadual e eles querem esconder o mau uso desse dinheiro que não foi aplicado e não voltou para a população do serviço foi emprestado."

"Sobre administração do seu Kaio Márcio, ex-diretor da Santa Casa de Resende, esse dinheiro desapareceu ou seja os munícipes não tiveram acesso a um serviço de excelência prestado pela Santa Casa, mas eu quero deixar aqui a população de Resende de Itatiaia atenta. Porque eles estão escondendo esses escândalo." continuou Poubel.

Nascido em São Gonçalo, Filippe Poubel iniciou sua vida política em Maricá como vereador, e nas eleições de 2018 foi eleito para a Assembleia Legislativa do Rio com votos em 89 dos 92 municípios do Estado. Com perfil de direita, é autor de projetos de leis nas áreas de segurança pública, saúde e educação. Através de suas fiscalizações in loco nos hospitais de campanha e denúncias ao Ministério Público, foi revelado o esquema de corrupção na Saúde do governo Witzel.

De acordo com o deputado, ele irá convocar o ex-diretor da Santa Casa na CPI da transparência para saber o detalhamento do valor que foi utilizado. "O senhor Kaio Márcio é candidato a prefeito em Itatiaia indicado pelo prefeito de Resende. Eles detém um monopólio da cidade de Resende e querem esticar esse monopólio para a cidade vizinha, para Itatiaia. [...] quero lembrá-los que sou membro da CPI da Transparência que visa investigar, apurar e fiscalizar todo e qualquer dinheiro público e estadual enviado aos municípios. Ou seja, estarei protocolando o pedido de convocação ao ex-diretor da Santa Casa, o senhor Kaio Márcio, que é candidato a prefeito Itatiaia. Estarei convocando na CPI da Transparência para trazer explicações sobre os mais de nove milhões, quase 10 milhões, que a Santa Casa recebeu de recurso estadual e Federal, que não foi repassado com serviço de excelência para sua população." concluiu.

O candidato Kaio Márcio, Kaio do Diogo Balieiro, é formado em direito com especialização em direito público e atua há 14 anos na gestão pública. Foi diretor da Santa Casa, diretor do Hospital de Olhos e secretário de administração. Ele está concorrendo a prefeito de Itatiaia apoiado por Diogo Balieiro, de Resende.

A produção do Jornal O Dia entrou em contato com a assessoria de Kaio Márcio e Diogo Balieiro, mas ainda não tivemos retorno. Assim que recebermos uma resposta, atualizaremos esta reportagem.