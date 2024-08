Publicado 29/08/2024 19:30

Resende - Um homem perdeu os sentidos na direção e se envolveu em um acidente na Via Dutra, em Resende (RJ). O caso aconteceu na altura do km 310, na pista auxiliar, sentido São Paulo, no bairro Paraíso.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe recebeu a informação que um condutor perdeu o controle do veículo, após perder a consciência, assim que saiu da pista principal e entrou na pista auxiliar de acesso à Resende.

Ainda segundo a PRF, o veículo desgovernado acabou colidido nos mourões de concreto da cerca do canteiro lateral. Após a colisão, o carro ainda seguiu sem controle por mais 150 metros, atingindo a defensa metálica e parando sobre a via.

O condutor foi socorrido, ainda inconsciente, por equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende. No hospital, os médicos constataram que ele apresentava desorientação e um hematoma subgaleal no crânio. Ele realizou vários exames para avaliar a lesão sofrida. A perda de consciência do condutor, provavelmente se deveu a uma hipoglicemia, após informações de parentes.