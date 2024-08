Nadador Daniel Mendes, de Resende, conquista bronze nas Paralimpíadas de Paris - Foto: Arquivo Pessoal

Nadador Daniel Mendes, de Resende, conquista bronze nas Paralimpíadas de ParisFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 30/08/2024 16:24

O nadador resendense Daniel Xavier Mendes, de 22 anos, conquistou medalha de bronze nesta sexta-feira (30), durante sua estreia nos Jogos Paralímpicos, em Paris. Ele competiu na classe S6 no revezamento de 50 metros livres.

Daniel descobriu que tinha paraparesia espástica aos três anos de idade, depois de sua mãe notar que ele estava mancando. Essa é uma condição que limita os movimentos dos membros inferiores, mas nada disso impediu que Daniel continuasse sonhando.

Durante a fisioterapia, ele encontrou, na natação, uma forma de controlar sua deficiência. Daniel começou a praticar o esporte e, no final de 2019, entrou para a natação paralímpica. Hoje ele faz parte da maior delegação brasileira em Jogos Paralímpicos fora do país, com 280 atletas competindo em 20 modalidades.



O nadador resendense está competindo na classe S6 (para atletas com limitações físico-motoras). Ele compõe a equipe do revezamento 4x50m livre ao lado de Lídia Cruz, Patrícia Pereira e Talisson Glock, que nesta sexta-feira, conquistou a medalha de bronze para o orgulho do município.

No dia 4 de setembro, ele vai participar da prova dos 50m livre na categoria S7, com a eliminatória às 6h01min e a final às 13h09min. Já no dia 5 de setembro, Daniel competirá nos 100m livre na categoria S6, com a eliminatória prevista para as 4h45min e a final às 12h44min. Todos os horários mencionados seguem o fuso de Brasília.