Suspeito, de 45 anos, é preso por tráfico de drogas em Resende - Foto: Divulgação/PM

Publicado 03/09/2024 16:09

Resende - Um homem, de 45 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (2), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Nossa Senhora da Aparecida, no bairro Paraíso.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu a denúncia de que um homem estaria em sua casa com uma grande quantidade de entorpecentes. Ainda segundo as informações recebidas, este suspeito ia entregar uma carga para um traficante no endereço acima.

A polícia seguiu para o local e, ao encontrar o suspeito, ele arremessou uma mochila, que não foi localizada. O homem confessou aos agentes que jogou o objeto longe, porque havia drogas dentro. Além disso, ele confirmou que guardava mais entorpecentes em sua residência.

Os agentes seguiram até o endereço e arrecadaram 109 pinos de cocaína, 11 sacos grandes de pó branco, oito sacos com pinos vazios, uma porção de pedra de crack, sete balanças de precisão e material para endolação.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Resende. Ele foi preso e vai responder por tráfico de drogas.