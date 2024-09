Publicado 04/09/2024 20:29

Resende - Renan Marassi, candidato a prefeito de Resende pelo Republicanos, apresentou nesta quarta-feira (4), uma proposta para enfrentar a fome e fomentar a inclusão social na cidade.

O projeto chamado “Padaria Popular” oferece cursos gratuitos de panificação e confeitaria para jovens e adultos de baixa renda, além de assegurar a distribuição diária de pães e bolos para famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).



De acordo com Marassi, a padaria será um ponto de transformação para nossa cidade. "Queremos capacitar pessoas para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir que não falte pão na mesa de ninguém. Com esse projeto, podemos ajudar muitas famílias de Resende a superarem as dificuldades do dia a dia,” afirma Renan.



Além de formar novos padeiros e confeiteiros, a iniciativa prevê a distribuição dos produtos da padaria para as famílias mais necessitadas. O candidato enfatiza que, com um orçamento municipal superior a um bilhão de reais em 2024, Resende está preparado para implementar ações sociais dessa envergadura. “Outras cidades já mostraram que isso funciona. Com planejamento e boa gestão, faremos o mesmo aqui”, destaca.