Publicado 09/09/2024 19:24

Resende - Um homem, de 27 anos, foi morto a facadas pela companheira na noite de sábado (7), em Resende (RJ). O caso aconteceu no bairro Surubi Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local para verificar uma ocorrência de lesão corporal contra a mulher. Mas, ao chegarem no endereço encontraram o homem no chão ensanguentado. Ainda segundo a PM, a mulher disse à polícia que estava tentando se defender de agressões durante uma briga.

Ela esfaqueou o companheiro na região da axila, segundo o depoimento, para se defender. Os dois foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Emergência. O homem estava em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.



A mulher passou por exame de corpo de delito, que confirmou a agressão. Segundo a Polícia Civil, os agentes entenderam que a mulher agiu em legítima defesa e a ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica.



Para continuar as investigações, um inquérito policial foi instaurado. A polícia vai ouvir testemunhas e realizar outras diligências.