Após sucesso no 1º semestre, Liga Resendense de Beach Tennis volta em setembro com quarta etapaFoto: Divulgação

Publicado 06/09/2024 22:20

Resende - As inscrições para a 4ª etapa da Liga Resendense de Beach Tennis estão abertas até segunda-feira, dia 9 de setembro. Na categoria mista, o prazo se estende até o dia 16. Homens e mulheres da região, associados ou não, podem participar.

De acordo com a organização do evento, só no primeiro semestre deste ano, a Liga Resendense reuniu cerca de 240 atletas e realizou 595 jogos. Agora, em setembro, a competição retorna com a quarta etapa, em Resende (RJ).As partidas serão disputadas em duplas mistas, masculinas e femininas, no recém-inaugurado Centro de Treinamento Fox, localizado no bairro Jardim Jalisco, em frente ao Parque das Águas. A quarta etapa tem como objetivo proporcionar oportunidade para atletas que ficaram de fora nas etapas anteriores, devido à alta demanda de inscrições no primeiro semestre.As competições acontecerão em dois fins de semana deste mês: nos dias 13, 14 e 15, e no fim de semana dos dias 21 e 22. Cada atleta poderá se inscrever em duas categorias: uma masculina ou feminina e outra mista. É importante que a categoria escolhida seja correspondente ao nível do atleta ou superior, nunca inferior.O principal objetivo da liga é promover o esporte na região. A competição não só consagra campeões, mas também fortalece laços de amizade entre os participantes. "O sentimento é de grande satisfação. Agora, após três etapas, é maravilhoso observar a evolução dos atletas, o quanto cada um se dedicou e fez o seu melhor. É impressionante ver como uma sequência de torneios, bem organizados e planejados, que estimulam a participação de forma justa, traz tantos benefícios e desenvolvimento para os atletas", disse Carla Caetano, atleta e presidente da Liga.A grande final acontece em novembro reunindo as melhores duplas classificadas ao longo desta primeira temporada. Mais informações, clique aqui