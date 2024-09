Van pega fogo na Via Dutra, em Resende. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 09/09/2024 19:33

Resende - Uma van pegou fogo na tarde desta segunda-feira (9) na altura do km 305, na Via Dutra, em Resende (RJ). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o incêndio aconteceu próximo ao bairro Fazenda da Barra.

Ainda segundo a PRF, o condutor informou aos agentes que ao fazer o retorno percebeu que o motor do veículo começou a falhar e decidiu estacionar. Em seguida, identificou um princípio de incêndio com fumaça e cheiro de queimado.

De acordo com o motorista, só deu tempo dele e dos passageiros saírem da van para que fosse tomada pelas chamas e fosse totalmente queimada.

Durante o acontecimento, o condutor, de 51 anos, passou mal e foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende para os devidos cuidados médicos. A unidade médica ainda não atualizou o estado de saúde do paciente.