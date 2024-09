Publicado 10/09/2024 18:16 | Atualizado 10/09/2024 18:17

Resende - A Justiça Eleitoral de Resende determinou nesta segunda-feira (9), que a empresa Prefab Future entregasse em até 24 horas um relatório detalhado da pequisa sobre o posicionamento dos candidatos a prefeito do município.

De acordo com a propaganda eleitoral veiculada nos meios de comunicação, o candidato da coligação "Resende no Caminho Certo", Tande Vieira (PP), aparece com 21 pontos de vantagem sobre seu adversário, Renan Marassi (Republicanos). O resultado da pesquisa, segundo a propaganda, seria da empresa Prefab Future.

Após o questionamento da coligação "Resende de Coração", que apoia Marassi, sobre a legitimidade da pesquisa, o juiz Hindenburg Brasil, da 31ª Zona Eleitoral de Resende, determinou que a empresa responsável pelo estudo apresentasse um relatório completo e detalhado com as informações coletadas. O objetivo dessa decisão é comprovar a transparência dos resultados.

O levantamento, realizado pela Prefab Future Publicidade e Pesquisas, foi registrado sob o número RJ-05297/2024, mas o resultado ainda não foi oficialmente divulgado no site do Tribunal Superior Eleitoral.