Publicado 12/09/2024 19:06

Resende - Nesta sexta-feira (13), o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) vai promover uma audiência pública na Câmara Municipal de Resende (RJ), das 10h às 13h, para discutir a licitação de linhas intermunicipais no estado do Rio.

Segundo o Detro-RJ, o encontro tem como propósito apresentar e debater os componentes do edital, os critérios para participar do processo de licitação e os principais mecanismos de gestão do futuro sistema intermunicipal de transporte rodoviário.

Além de Resende, as audiências também vão acontecer no Rio de Janeiro e em Macaé (RJ), todas no mesmo dia. O objetivo é garantir a participação de residentes de diversas regiões do estado. A transmissão será feita ao vivo, com interação do público, através do canal oficial do Detro-RJ no YouTube.

Tanto os moradores quanto a imprensa foram convidados a participar.