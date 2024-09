Publicado 12/09/2024 18:54

Resende - A partir desta sexta-feira (13) começa a segunda edição do Festival Aves e Natureza. O evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Resende e vai até domingo, dia 15 de setembro, em Engenheiro Passos, Lagoa da Turfeira, Parque Nacional do Itatiaia, Serrinha do Alambari e Visconde de Mauá.

De acordo com a organização, o objetivo do festival é valorizar as belezas naturais e ressaltar a importância da preservação ambiental, além de reconhecer diversas espécies de aves. O evento conta com uma programação extensa com oficinas, exposições, palestras e concurso de fotografia e venda de produtos.

Além disso, terá uma votação para a escolhe da "Ave do ano 2025", atividades voltadas a população e espaço dos expositores com produtos relacionados a observação de aves e natureza. Confira abaixo a agenda da segunda edição do Festival Aves e Natureza:



Sexta-feira, 13 de setembro

9h às 18h – Visita das escolas



14h - Apresentação teatral do Colégio Estadual Antônio Quirino – Visconde de Mauá



18h30 – Abertura oficial do evento



19h – Palestra do Guto Carvalho (AVISTAR) – Observação de aves – ciência, turismo e conservação



Sábado, dia 14 de setembro

6 às 9h – Passarinhada no Ecoparque ou Parque das Águas



9h30 às 11h30 – Oficina “Olha por onde pássaro: pintando pássaros com terra”



10h às 12h – Divulgação dos ganhadores do concurso fotográfico



14 às 15h – Mesa redonda com o tema: “Observação de aves como ponte: iniciativa privada, setores públicos e ongs alinhadas para promover a conservação”.



15 às 16h - Lançamento do livro “Aves e outros encantos da Mantiqueira”, de Luiz Ribenboim



16 às 17h – Palestra de Hudson Martins: “Do hobby à profissão: minha jornada na observação de aves”.



17 horas às 17h30 - Homenagem ao Carlos Eduardo Zikan



17h30 - Apuração da votação da “Ave do ano – 2025”.



Domingo, dia 15 de setembro

6h às 12h – Passarinhadas