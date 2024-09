Publicado 12/09/2024 18:36

Resende - Um motorista de aplicativo foi baleado nesta segunda-feira (9), após deixar um passageiro em Resende (RJ). Segundo informações da Polícia Militar, não há informações detalhadas do local onde o crime aconteceu e os suspeitos continuam foragidos.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados após receberem a informação de que um homem, de 29 anos, havia dado entrada no Hospital de Emergência de Resende, vítima de disparo de arma de fogo. Segundo a unidade médica, o condutor levou dois tiros em uma das pernas, sendo que um deles atingiu o fêmur. Por essa razão, ele permaneceu no hospital para passar por um procedimento cirúrgico.

Em depoimento, a vítima relatou que estava fazendo uma corrida de Volta Redonda para Resende, quando entrou em um bairro e foi surpreendido com dois suspeitos armados que efetuaram dois tiros em sua direção.

O homem conseguiu fugir, parou próximo à Vila Militar, da AMAN, e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para Hospital de Emergência. O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando o crime.