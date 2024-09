PM apreende drogas e armas no bairro Baixada Olaria em Resende - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 11/09/2024 15:59

Resende - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e armas na manhã desta quarta-feira (10), em Resende (RJ). A apreensão aconteceu no bairro Baixada Olaria.

De acordo com a Polícia Militar, após um levantamento de informações realizado pelos agentes, foi localizado um possível depósito de drogas, armas e munições. Com os dados em mãos, os policiais seguiram para o endereço com reforço armado.

Após buscas no local, a polícia encontrou três recipientes enterrados com 800 pedras crack, 650 pinos Cocaína de R$20,00, 11 munições calibre 9mm, um carregador de pistola calibre 9mm, uma balança, um coldre de pistola e 128 frascos de loló.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Resende, que está investigando o caso.