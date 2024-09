Filhote de jaguatirica é encontrado durante combate a incêndio em Resende - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Resende

Filhote de jaguatirica é encontrado durante combate a incêndio em ResendeFoto: Divulgação/ Prefeitura de Resende

Publicado 17/09/2024 17:18

Resende - Uma jaguatirica foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde de domingo (15), em de Resende (RJ). Segundo informações da prefeitura, o animal foi encontrado no distrito de Fumaça e era vítima das queimadas que afetam a região.

Embora a unidade normalmente atenda apenas animais domésticos, a Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar) conta com o veterinário especialista em fauna silvestre, Dr. Flávio Jacob Alves, que foi chamado para prestar os cuidados necessários. O animal, encontrado com sinais de hipotermia e queimaduras na parte traseira, foi tratado com técnicas de aquecimento e recebeu soro subcutâneo.

A jaguatirica, ainda muito jovem e com uma cicatriz umbilical recente, encontrava-se com os olhos fechados durante o atendimento. Para iniciar a nutrição, o felino foi alimentado com leite específico para a espécie. Após os primeiros cuidados, o animal foi encaminhado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) a um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), onde passará por um processo de recuperação.

O objetivo da gestão municipal, através da Amar, é que a jaguatirica, após sua completa reabilitação, seja devolvida ao seu habitat natural na região da Fumaça, contribuindo para a preservação da fauna local. A Prefeitura de Resende também destacou que o Hospital Veterinário Público preparou um ambiente isolado, adequado às necessidades de um animal silvestre, garantindo que o tratamento ocorresse separado dos demais animais domésticos atendidos no local.

Esse isolamento é crucial para evitar possíveis contaminações cruzadas, já que a unidade geralmente lida apenas com animais domésticos, sendo a jaguatirica uma exceção devido às circunstâncias especiais.