PRF prende condutor por tentar esconder número de placa de veículo - Foto: Divulgação/ PRF

PRF prende condutor por tentar esconder número de placa de veículo Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 17/09/2024 17:31

Resende - Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (17), depois de tentar esconder os números da placa do veículo, em Resende (RJ). A prisão aconteceu na altura do km 305 da Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava em ronda no trecho, por volta de meia noite, quando teve a atenção voltada para uma carreta que apresentava os quatro últimos caracteres da placa do semirreboque e da placa do "cavalo-trator" encobertos, impedindo a identificação do veículo.

Ao ser abordado, o condutor, de 42 anos, confessou que encobriu os números com papel higiênico molhado para impedir a identificação do veículo e para que ele pudesse exceder os limites de velocidade sem ser flagrado pelos radares e fugisse dos pedágios sem pagar.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado junto com a carreta para a delegacia de Resende, com base no Art. 311 do CP. "Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente acarreta pena de três a seis anos, e multa."