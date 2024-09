Jornal O Dia entrevista Renan Marassi (Republicanos), candidato a prefeito de Resende (RJ). - Foto: Reprodução

Jornal O Dia entrevista Renan Marassi (Republicanos), candidato a prefeito de Resende (RJ).Foto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 19:00

Resende - A partir desta terça-feira (17), o Jornal O Dia inicia a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Resende (RJ). Nesta terça, o entrevistado é Renan Marassi Magalhães, do Republicanos. Ele está em seu segundo mandato como vereador em Resende, nasceu na cidade, tem 33 anos e é publicitário.

O DIA - Quando e por que entrou na política?

Renan Marassi - "Desde muito jovem, sempre estive envolvido em ações para melhorar a vida das pessoas na minha cidade, principalmente nas áreas mais carentes. Sempre acreditei que a política é o melhor caminho para transformar a realidade e fazer a diferença. Entrei nesse universo porque via que muitas coisas poderiam ser resolvidas com mais vontade de trabalhar. Me candidatei a vereador com esse objetivo e, ao longo dos meus dois mandatos, tenho ajudado muita gente, ouvindo de perto os problemas, buscando soluções e articulando verbas para a nossa cidade. Agora, acredito que posso fazer ainda mais por Resende, assumindo a prefeitura e trazendo renovação e resultados."



O DIA - Caso seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Renan Marassi - "Nos primeiros 100 dias, vou focar em três áreas essenciais: saúde, segurança pública e transporte. A saúde precisa de atenção imediata, com ampliação do atendimento nos postos, horários estendidos e mais médicos, porque as filas para consultas com especialistas são enormes. A segurança está crítica, e isso não pode continuar. Vamos fortalecer a Guarda Municipal, ajudar a aumentar a presença das forças de segurança nas ruas e implantar um sistema de monitoramento inteligente por câmeras para garantir mais proteção para todos. Já no transporte público, a situação está a mesma que lutamos tanto para mudar. A falta de ônibus e a precariedade dos serviços precisam ser resolvidas com urgência, e vou garantir que a população tenha um transporte público eficiente e acessível desde o início, e se a empresa não cumprir o contrato, vamos para a justiça."



O DIA - Qual seu diagnóstico sobre a saúde da cidade e quais suas propostas para essa área?



Renan Marassi - "A saúde em Resende avançou, mas ainda precisa de muita atenção. As filas nos postos são longas, faltam médicos e muitos exames demoram demais para sair. Minha proposta é simples: fortalecer os postos de saúde, garantir mais médicos e especialistas, e estender o horário de atendimento para atender quem mais precisa. Vamos modernizar os equipamentos e implantar telemedicina, facilitando o acesso e diagnóstico. Também vou concluir as obras do Hospital do Câncer e garantir mais medicamentos na rede pública. O povo de Resende precisa de uma saúde que funcione de verdade, sem maquiagens. Quem vai para a fila de madrugada tentar uma consulta sabe bem do que estou falando."



O DIA - De que forma pretende estimular a economia local?

Renan Marassi - "A economia de Resende precisa de um impulso. Faz muito tempo que uma grande empresa não se instala aqui. Vou trabalhar para gerar mais empregos e apoiar o comércio local. Vamos desburocratizar processos para facilitar a vida de quem quer empreender e atrair novas indústrias para gerar oportunidades. Além disso, vou investir em qualificação profissional, com cursos técnicos e parcerias para preparar nossa gente para o mercado de trabalho. Também vou implantar a moeda social, que ajudará as famílias de baixa renda a consumir no comércio local, fortalecendo ainda mais a economia da cidade."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Renan Marassi - "Sim, a educação será uma das nossas grandes prioridades. Vamos ampliar as vagas nas creches e escolas de tempo integral, garantindo que mais crianças tenham acesso à educação de qualidade e em período integral e horários alternativos, o que ajuda muito os pais que trabalham. Vamos também modernizar as escolas, com laboratórios de informática e bibliotecas, além de garantir internet gratuita. Outro ponto importante é a valorização dos nossos professores, com capacitações e melhoria no plano de carreira. Queremos preparar nossos jovens para o futuro, com mais oportunidades e um ensino de ponta."



O DIA - Por que os eleitores deveriam escolher você?



Renan Marassi - "Os eleitores devem me escolher porque sou filho dessa terra e conheço Resende e suas reais necessidades. Ao longo dos meus mandatos como vereador, mostrei que é possível fazer política escutando as pessoas e entregando resultados. Tenho experiência, mas, acima de tudo, tenho coragem de fazer o que precisa ser feito. Nunca tive medo de apontar o que está errado e agora estou pronto para consertar eu mesmo. Quero manter o que funciona e mudar o que precisa ser melhorado, sem enrolação. Meu compromisso é com o futuro da cidade e com cada cidadão que acredita que dá para fazer mais. Vou trabalhar incansavelmente para que o progresso chegue para todos em Resende."