Jornal O Dia entrevista Tande Vieira (PP), candidato a prefeito de ResendeFoto: Reprodução/ TSE

Publicado 19/09/2024 19:00

Resende - A partir desta terça-feira (17), o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Resende (RJ). Nesta quinta (19), o entrevistado é Alexandre Sergio Alves Vieira, do Progressistas. Tande Vieira tem 52 anos, é sociólogo, foi secretário de Saúde de Resende entre 2017 e 2022 e é deputado estadual.

O DIA - Quando entrou na política?



Tande Vieira - "Eu sempre fui muito ligado à questão política. Venho de uma família de servidores públicos também e minha história com a política é antiga. Fui secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, presidente da FAETEC, secretário de Saúde de Resende e deputado estadual, eleito em 2022, com 45.785 votos. E, hoje fico muito feliz de ver que o trabalho que conseguimos desenvolver no governo do prefeito Diogo deu resultados muito positivos e impactantes, e acredito que com a minha experiência em gestão pública a gente vai seguir esse planejamento que foi traçado em Resende, no mesmo rumo que vem dando certo, mas sempre olhando além."



O DIA - Caso seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?



Tande Vieira - "O primeiro desafio é garantir o bom serviço que hoje é realizado na saúde e educação de Resende. Mais importante do que construir equipamentos públicos, é garantir que eles tenham os serviços funcionando bem, de maneira adequada. E precisamos ampliar os investimentos em outras áreas. Com a casa arrumada e os serviços em bom funcionamento, vamos projetar a cidade para o futuro, melhorando, principalmente, a mobilidade. Meu compromisso é construir a 5ª ponte na área central de Resende; construir o Acesso Sul (ligando o Ipiranga e a Estrada Surubi-Bulhões); uma nova Avenida Beira Rio no Acesso Oeste, além de melhorar a qualidade do funcionamento do transporte público com a revisão das linhas e horários, e fiscalização."



O DIA - Qual seu diagnóstico sobre a saúde da cidade e quais suas propostas para essa área?



Tande Vieira - "A grande conquista, e marca do governo do Diogo, é a excelente saúde pública da nossa cidade e tenho muito orgulho de ter feito parte como secretário de Saúde. Atingimos a cobertura da Atenção Primária em Saúde em 90% e o principal desafio que temos hoje é manter os níveis de excelência e qualidade, com a reforma da Santa Casa, do Hospital de Emergência, UPA e postos de saúde, inauguração do Hospital de Olhos, Centro de Imagem, novo setor de Saúde Mental da Santa Casa e nova Central de Abastecimento Farmacêutico. Estamos finalizando o Hospital do Câncer, e temos a missão de reformar algumas unidades que não conseguimos nos últimos anos, como a Casa da Mulher e Centro Municipal de Imunização. E, além disso, construir mais alguns equipamentos novos, como Centro de Reabilitação e Fisioterapia da Grande Alegria e um Centro de Alzheimer."



O DIA - De que forma pretende estimular a economia local?



Tande Vieira - "Resende tem um potencial gigantesco. A gente está numa situação favorável, mas temos que nos preparar para isso e já estamos fazendo. Somos um dos municípios que mais geram empregos, segundo o Caged, mas a gente quer atrair cada vez mais empresas e estimular a economia local. O prefeito Diogo lançou esse ano um novo condomínio industrial, às margens da Via Dutra. Vamos criar uma Companhia de Desenvolvimento Municipal voltada para atração de negócios industriais, e revitalizar o Centro Histórico com medidas mais modernas, atrair novas empresas e novos negócios industriais. Sem contar o potencial turístico que a gente tem para desenvolver como Visconde de Mauá, Serrinha, Capelinha e Jacuba, além da modernização do aeroporto com voos comerciais."



O DIA - Em relação a educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Tande Vieira - "A gestão do prefeito Diogo, além da saúde, priorizou a educação e reformou unidades escolares (ao todo 57) e foram criadas 1000 novas vagas em creche, além de retomamos o pagamento das vantagens pecuniárias e adicional de qualificação. O grande desafio para os próximos anos está no ensino integral. Já conseguimos chegar a 20% das escolas, e a gente tem a meta de atingir 100% desse ensino nos próximos anos. Investimos muito na qualidade dos serviços básicos da escola, como na melhora da merenda escolar, que está sendo oferecida uma alimentação mais nutritiva, incluindo cardápio diferenciado para restrição alimentar. Esses avanços nos levaram a ser reconhecidos como “Melhor Educação Básica” do estado, com o prêmio Cidades Excelentes, e agora, com a divulgação dos índices do IDEB, onde avançamos muito nos Anos Iniciais, obtendo as melhores marcas desde a série histórica de 2005. Importante destacar também a construção do nosso Centro de Desenvolvimento Tecnológico, um equipamento que vai ser utilizado para capacitação dos nossos jovens."



O DIA - Por que os eleitores deveriam escolher você?



Tande Vieira - "É muito bom poder representar a continuidade do governo do Diogo. Como secretário de saúde, pude participar do trabalho e empenho dessa gestão. Não podemos permitir que todo esse avanço seja interrompido e é com muita satisfação e responsabilidade que assumo o desafio de seguir com um novo ciclo de avanços para Resende. Terei a honra de contar sempre com a experiência do Diogo, que já se colocou à disposição para nos auxiliar no que for preciso. Garanto a vocês a mesma qualidade no funcionamento dos nossos serviços públicos e uma dedicação em áreas que ainda temos que avançar mais como segurança pública e o transporte. Quero aproveitar para agradecer à população que têm nos recebido com muito carinho em toda a cidade. E garantir a vocês que tudo isso será retribuído com muito trabalho e dedicação para termos uma Resende cada vez melhor."