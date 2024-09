Publicado 19/09/2024 11:38

Resende - Um homem, de 41 anos, foi preso com um veículo roubado na tarde de quarta-feira (18), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Itapuca.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe recebeu a informações de que um funcionário de uma empresa de aluguel de carros havia localizado, através de um rastreamento, um veículo roubado. Com o endereço em mãos, os agentes seguiram até o local.

Ao chegarem no bairro Itapuca, a polícia identificou o veículo e encontrou divergências entre o chassi e o número do motor do carro original.

O condutor e o veículo foram conduzidos para a delegacia de Resende e foi constatado que o veículo era produto de roubo. O homem, de 41 anos, foi preso em flagrante.