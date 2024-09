Publicado 20/09/2024 19:01

Resende - Um homem, de 56 anos, foi preso por furto na noite desta quinta-feira (19), em Resende (RJ). O caso aconteceu aconteceu por volta das 20h30, na altura do km 310.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) recebeu informação de que um passageiro teve seu notebook furtado, durante uma parada de viagem. Através do rastreamento, foi possível verificar que o item ia para Resende (RJ).

O proprietário do item se identificou e foi enviando para a PRF a localização em tempo real do objeto. Por fim, o item parou na Rua São Domingos da calçada, no bairro Cabral. Com as informações em mãos, a equipe seguiu até o local com as características físicas e possíveis roupas do indivíduo, repassados pela rodoviária responsável pela parada de ônibus.

No local informado funcionava um bar, onde foi localizado um senhor, com as mesmas características do suspeito, sentado em uma mesa. Com a permissão do proprietário do bar, o senhor de 56 anos que possuía malas de viagem junto a si, foi entrevistado pela equipe. Ao realizar a vistoria nas bagagens, foi encontrado um notebook com as mesmas características do furtado na mochila do indivíduo.



Ainda segundo a PRF, o homem é natural de Pernambuco e já havia sido preso no dia 12 de agosto com o mesmo tipo de furto em paradas de ônibus.



Dessa forma, o senhor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Resende, onde foi confirmado o registro de furto e realizado os demais procedimentos cabíveis.