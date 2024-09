Homem colide carro contra mureta da Dutra em Resende - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 23/09/2024 19:41

Resende - Um motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma mureta da Via Dutra nesta sábado (21), em Resende (RJ). O acidente aconteceu por volta das 23h50 na altura do km 337 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro, no distrito de Engenheiro Passos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes receberam a informação de que um veículo havia colidido na mureta central da rodovia. Ao chegarem no local, os policiais falaram com o condutor e descobriram que ele havia perdido o controle do carro e bateu contra a mureta de concreto que divide as pistas.

Com a colisão, a passageira, esposa do condutor, sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pela equipe de resgate da CCR-RioSP, concessionária que administra a rodovia e encaminhada para o hospital de Cruzeiro (SP). A unidade médica ainda não informou o estado de saúde da paciente.