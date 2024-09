Publicado 20/09/2024 19:19

Resende - Uma criança, de 11 anos, fugiu de casa, mas PRF conseguiu encontrá-la, em Resende (RJ). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) estava apresentando uma ocorrência na delegacia de Resende, quando chegou uma mulher, na companhia de sua mãe, desesperadas, porque a filha de uma delas, de apenas 11 anos, havia fugido de casa.

Através das características informadas pela mãe, a equipe prontamente realizou buscas nos arredores do bairro Liberdade, onde reside a família. Cerca de 20 minutos após o início das buscas, foi localizada uma criança com as mesmas características na Rua Almirante Custódio de Melo.

A criança negou se chamar pelo verdadeiro nome, disse ter 13 anos e que sua mãe não era a informada pelos policiais. Nesse momento a equipe tirou uma foto da criança e enviou para os policiais que ainda permaneciam na delegacia, conseguindo confirmar com a mãe que realmente se tratava de sua filha.



Diante dos fatos, a criança foi levada para a delegacia de Resende, onde foi confirmada sua identidade e ficou sob os cuidados de seus responsáveis legais.