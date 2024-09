Publicado 23/09/2024 19:25 | Atualizado 23/09/2024 19:29

Resende – Um motociclista colidiu com um carro por volta das 20h de domingo (22), em Resende (RJ). A Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre o acidente na altura do km 311 da Dutra, na pista auxiliar, próximo ao Hotel de Trânsito da AMAN.



De acordo com informações da PRF, o motociclista estava saindo da rua do bairro Alambari para acessar a pista auxiliar da Dutra, que dá acesso à Vila Militar, quando colidiu transversalmente na porta traseira lateral direita de carro.

Ainda segundo a polícia, ninguém ficou ferido. No entanto, o motociclista recusou fazer o teste do etilômetro e por isso foi aplicada uma multa no valor de R$ 2.934,70 e poderá ter a suspensão da CNH. A motocicleta foi liberada para outro condutor devidamente habilitado e em condições de conduzir.