Publicado 24/09/2024 21:39

Resende - Uma feira de profissões para alunos do Ensino Médio vai acontecer no próximo dia 26 de setembro, quinta-feira. O evento será realizado no campus da Estácio Resende, na Rua Zenaide Vilela, bairro Jardim Brasília, das 9h às 12h, e contará com a presença de diversas escolas públicas da região que foram convidadas.

O objetivo é proporcionar aos jovens uma visão mais clara sobre o cotidiano das carreiras antes de escolherem seus cursos universitários. "O Viva Estácio tem como meta oferecer aos estudantes uma experiência imersiva no ambiente do Ensino Superior, permitindo-lhes explorar na prática diversas áreas profissionais disponíveis no mercado. Durante o evento, será possível conhecer cursos através de oficinas de áreas como Direito, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia e Engenharias, entre outros. Além disso, atividades de integração proporcionarão uma experiência ainda mais interativa e enriquecedora para os participantes, sendo uma excelente oportunidade para os jovens avaliarem suas opções de carreira e se familiarizarem com o ensino universitário", explica Arthur Rosas, diretor da Estácio Resende.



Professores da instituição estarão presentes para orientar os estudantes, responder a perguntas e esclarecer sobre os diferentes campos de atuação de cada profissão, além de conduzir visitas aos laboratórios da faculdade. Também estão previstas atividades recreativas e de relaxamento, juntamente com conversas com representantes das ligas e atléticas, oficinas e testes vocacionais.