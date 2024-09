Disque Denúncia divulga cartaz com informações sobre o homem que agrediu a ex-esposa dentro de um bar em Resende - Foto: Reprodução/ Disque Denúncia

Publicado 27/09/2024 19:49

Resende - Um cartaz com informações sobre o acusado de agredir a ex-esposa dentro de um bar em Resende (RJ) foi divulgado nesta sexta-feira (27). De acordo com o Disque Denúncia, o agressor é Leandro Moreira da Silva, de 42 anos.



O caso aconteceu na última quarta-feira (25) na região do Acesso Oeste. Leandro entra no estabelecimento, dá um tapa no rosto da mulher, mas é imediatamente contido por duas funcionárias. Ele começa a caminhar em direção à saída, mas logo volta correndo e pega uma cadeira.

Na primeira tentativa de agressão com a cadeira, um funcionário consegue impedir o ataque. No entanto, Leandro rapidamente pega outra cadeira e a lança na cabeça de sua ex-esposa.



Ela sofreu ferimentos, foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência de Resende. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade, que está procurando o foragido.