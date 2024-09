Publicado 26/09/2024 20:56

Resende - Os membros do Conselho da Firjan Sul Fluminense realizaram uma visita às instalações da fábrica de combustível nuclear das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Resende, na última quarta-feira, 18 de setembro.

Durante a visita, os empresários puderam observar de perto o processo de produção do elemento combustível, incluindo as etapas de fabricação de componentes e montagem.



Henrique Nora Jr., presidente da Firjan Sul, destacou o papel essencial da indústria para garantir a segurança energética no Brasil. Segundo ele, "a presença da INB no Conselho reflete o nosso compromisso com a qualidade da energia e a transição energética, que são cruciais para gerar mais empregos, aumentar a competitividade regional e melhorar a infraestrutura."



Jorge Conceição, especialista da Superintendência de Produção do Elemento Combustível, apresentou informações sobre a fábrica, que está em operação em Resende desde 2006. Ele também enfatizou a importância de contar com o apoio da Firjan como parceira, afirmando: "A Firjan reconhece a nossa importância no setor industrial e o benefício competitivo que trazemos para a região."



A INB atua na cadeia produtiva do minério, o "ciclo do combustível nuclear", que inclui a mineração, o beneficiamento, o enriquecimento, a fabricação de pó, pastilhas e do combustível que abastece as usinas nucleares brasileiras. Além disso, presta serviços de engenharia do combustível e produz componentes dos elementos combustíveis.

As atividades da fábrica são licenciadas e fiscalizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).