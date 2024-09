Publicado 25/09/2024 22:16

Resende - A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) informou que a partir de agora, uma mulher é responsável por dar a ordem na parada diária na função de Cadete Brigada. A cadete Grosman, que está no último ano do Serviço de Intendência, é a segunda mulher a ocupar essa função, desde que as mulheres passaram a ser admitidas na Escola Preparatória de Cadetes de Campinas, em 2017, e posteriormente na Aman, em 2018.

A Aman tem progredido na integração de mulheres, que não só participam das Armas, Quadros e Serviços, como também assumem diversas responsabilidades ao longo da sua formação militar. A mais recente novidade é que, pela segunda vez na história da Academia, uma cadete ocupa o cargo de Cadete Brigada.



O título de Cadete Brigada é concedido em reconhecimento ao desempenho de excelência do cadete ao longo do curso. Quem ocupa essa função organiza a parada diária nos dias úteis, anotando qualquer alteração e encaminhando essas informações aos cursos relacionados.



"O serviço é de grande importância na formação de futuros Oficiais Combatentes de Carreira. A primeira mulher a assumir o cargo foi a Cadete Ana Luiza Santana, do curso de Material Bélico, em novembro de 2020", afirmou a Seção de Comunicação da Aman.