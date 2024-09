Publicado 26/09/2024 21:06

Resende - As inscrições para o 3º Festival Canto das Agulhas estão abertas em Resende (RJ). A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM) e do Fundo Municipal de Cultura (FMC), lançou o edital para o III Festival Canto das Agulhas, que tem como objetivo valorizar compositores e intérpretes da música popular brasileira.

O evento é uma mostra competitiva para compositores e intérpretes, buscando fomentar a produção artística local. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 16 de setembro e 1 de novembro de 2024 pelo e-mail: festivalagulhasnegras@gmail.com.

Nessa edição, que vai acontecer no dia 22 de novembro de 2024, 10 músicas serão premiadas, conforme os critérios estabelecidos no edital, disponível no site da prefeitura. O concurso será regido pelos princípios de transparência e igualdade, com base na Lei 14.133/2021. As impugnações e esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail durante o período de inscrição.



Além disso, serão premiados os 14 finalistas, incluindo a categoria de Melhor Intérprete e o Prêmio de Aclamação Popular, com valores de até R$ 3.500,00. Músicas inéditas e originais são exigidas para participar.