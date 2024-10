Publicado 30/09/2024 18:00

Resende - Duas câmeras clandestinas foram apreendidas na manhã deste sábado (28), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Quatro, no bairro Novo Surubi.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava realizando um patrulhamento no endereço, quando teve a atenção voltada para uma câmera de monitoramento instalada em um poste de energia elétrica em via pública.

Além disso, os agentes verificaram que a energia que alimentava a câmera estava sendo utilizada de um bar. Ao ser questionado, o proprietário do estabelecimento disse que não autorizou a instalação e que também não sabia que a câmera estava ligada na rede elétrica do bar.

Durante buscas no local, a PM encontrou outra câmera instalada em outro poste, na Rua Antonio Alves de Almeida no mesmo bairro, em frente a praça pública. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia de Resende. A testemunha foi liberada logo após o registro.