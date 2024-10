Publicado 01/10/2024 19:27

Resende - As inscrições para o IV Festival Estudantil de Intérpretes de Resende estão abertas. O concurso, destinado a alunos da rede pública e privada do município, tem o objetivo de valorizar a cultura local e premiar as seis melhores apresentações musicais. O edital com as regras pode ser consultado no site oficial da prefeitura.

O concurso será realizado na modalidade de escolha de trabalho artístico, com base na qualidade do conteúdo musical. O julgamento será feito de acordo com a Lei nº 14.133 de 2021, seguindo os princípios de transparência, moralidade e eficiência. Quaisquer retificações no edital serão divulgadas e os prazos poderão ser reabertos, caso necessário.

O Festival vai acontecer no dia 29 de novembro de 2024, e é voltado a estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Para participar, os alunos precisam representar uma instituição de ensino e apresentar uma declaração oficial da escola. Além disso, todas as dúvidas e impugnações devem ser enviadas por e-mail durante o período de inscrição.

O objetivo do evento é premiar cinco intérpretes selecionados e um por aclamação popular, destacando novos talentos musicais e promovendo a produção artística de Resende. A competição pretende estimular a integração das redes de ensino e fomentar o desenvolvimento da arte entre os jovens.

O festival será dividido em três etapas: inscrição, seleção eliminatória e final. As apresentações não podem conter músicas religiosas, discriminatórias ou que façam apologia a práticas ilícitas, e o uso de playback ou samplers também será proibido.